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14 марта 20:55
автор: Артем Спиридонов

Роджерс – о победе над «Шеффилдом»: Сегодня резервисты сумели себя показать

«Шеффилд» в выездном матче был разгромлен «Лестером» со счетом 5:0 в 28-м туре АПЛ.

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал победу своей команды.

— Мы были хороши и агрессивны. Сегодня сумели себя показать игроки резерва, которые дали понять, что если предоставить им время, они могут играть важную роль. Мы не дали сопернику много шансов. Когда у нас был мяч, мы должны были быть терпеливыми. Первый гол был забит только во втором тайме, но как только мы получили преимущество, мы сыграли великолепно на контратаках, воспользовавшись нашей скоростью,— приводит слова наставника «лис» BBC.

Добавим, что «Лестер» с 56 очками вышел на второе место АПЛ. В следующем матче клуб Роджерса сыграет на своем поле с «Манчестером Сити».

источник: BBC
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