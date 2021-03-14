Сергей Первушин: Сказалось индивидуальное мастерство игроков «Краснодара»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал поражение в матче чемпионата России.

—Прекрасно понимали, как будет действовать «Краснодар», он играет в атакующий футбол. Игра соперника понятна, но понимать одно, а противостоять - другое. В позиционной обороне сыграли неплохо, но сказалось индивидуальное мастерство игроков «Краснодара». Не хватило нам выхода из обороны, качества быстрых атак. Был один моментик, если бы забили, может, были бы какие-то «качели», но «Краснодар» сильнее, я это понимаю, — заявил Первушин на пресс-конференции.

Напомним, что тамбовская команда занимает последнее место в таблице с 13 очками. 19 марта «Тамбов» сыграет в Сочи.