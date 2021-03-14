Федотов – о поражении «Локомотиву»: Сегодня упустили возможности

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды.

— Обидно за результат, но не за содержание игры. Упустили возможности. С «Локомотивом» нужно все 90 минут держать ухо востро. Все три удара у них закончились голами. Мы создали предостаточно моментов, показали динамичный футбол. К сожалению, поражение подпортило удовольствие от игры. Это футбол,— сказал наставник сочинской команды в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что «Сочи» занимает пятое место с 37 набранными очками. В следующем туре 19 марта команда Федотова примет аутсайдера чемпионата «Тамбов».