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14 марта 21:32
автор: Артем Спиридонов

Федотов – о поражении «Локомотиву»: Сегодня упустили возможности

В матче 22-го тура РПЛ железнодорожники на своем поле обыграли «Сочи» со счетом 3:1.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение своей команды.

— Обидно за результат, но не за содержание игры. Упустили возможности. С «Локомотивом» нужно все 90 минут держать ухо востро. Все три удара у них закончились голами. Мы создали предостаточно моментов, показали динамичный футбол. К сожалению, поражение подпортило удовольствие от игры. Это футбол,— сказал наставник сочинской команды в эфире телеканала «Матч Премьер».

Добавим, что «Сочи» занимает пятое место с 37 набранными очками. В следующем туре 19 марта команда Федотова примет аутсайдера чемпионата «Тамбов».

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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