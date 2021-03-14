«Локомотив» – «Сочи». Жемалетдинов признан лучшим игроком матча

Пресс-служба Российской Премьер-лиги сообщила о том, что атакующий полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов стал лучшим игроком матча 22-го тура с «Сочи» (3:1).

В игре против сочинской команды 24-летний россиянин отличился тремя результативными передачами. Отметим, что в составе железнодорожников голы забили нападающие Франсуа Камано (42-я и 57-я минуты) и Федор Смолов (89).

В нынешнем сезоне на счету Жемалетдинова 19 проведенных встреч за столичный клуб, в которых он забил один гол и отдал четыре ассиста.

«Локомотив» одержал третью победу подряд в РПЛ и поднялся на четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют в гостях против «Уфы». Встреча состоится 18 марта.