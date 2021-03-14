«Ювентус» в гостях обыграл «Кальяри» благодаря хет-трику Криштиану Роналду

В 27-м туре чемпионата Италии «Кальяри» на своем поле уступил «Ювентусу» с результатом 1:3.

В первом тайме форвард гостей Криштиану Роналду оформил так называемый идеальный хет-трик, поразив ворота Алессио Краньо с интервалом в 22 минуты. На 10-й португалец забил головой после углового Хуана Куадрадо, на 25-й ударом с правой реализовал пенальти, а на 32-й нанес точный удар с левой после передачи Федерико Кьезы.

На 61-й аргентинский форвард «Кальяри» Джованни Симеоне отквитал один мяч, однако на большое у островитян сил не хватило.

«Ювентус» занимает третье место, одержав три победы подряд и набрав 55 очков в 26 матчах. У лидера «Интера» 65 очков после 27 игр, а у «Милана» – 56 после 26.

«Кальяри» находится на 17-й строчке таблицы, имея 22 очка.