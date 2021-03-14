«Штутгарт» дома уверенно обыграл «Хоффенхайм»

«Штутгарт» добился домашней победы над «Хоффенхаймом» (2:0) в матче 25-го тура Бундеслиги.

Хозяева забили свой первый гол в начале первого тайма – на 15-й минуте защитник гостей Нуху Касим отправил мяч в собственные ворота. Во второй половине встречи нападающий Саша Каладжич укрепил преимущество «швабов», забив на 64-й минуте игры.

«Штутгарт» набрал 36 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Хоффенхайм» остался на 11-й строчке, имея в своем активе 30 очков.

20 марта «швабы» сыграют в гостях против «Баварии», а днем позже «Хоффенхайм» на своем поле примет «Майнц».