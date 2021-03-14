Марко Николич: Мы ничего не выиграли и еще ничего не сделали. Эйфории места нет

Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич прокомментировал победу своей команды в домашнем матче против «Сочи» в 22-м туре чемпионата России.

Железнодорожники выиграли 3:1. Франсуа Камано сделал дубль, впервые отличившись в РПЛ, а Рифат Жемалетдинов стал автором трех голевых передач.

«Ребята – молодцы, – отметил Николич в интервью для телеканала «Матч ТВ». – Снова набираем три очка. Было четыре официальных матча — все выиграли, забили много голов. Но сегодня была трудная игра. Думаю, она была интересная для болельщиков. Как и говорили перед матчем, «Сочи» — очень хорошая команда, против них играть нелегко. Был хороший темп, интересная игра, чуть-чуть нервная. Но, думаю, мы заслужили эти три очка. Поздравляю команду с победой. Двигаемся дальше.

Три голевых паса Жемалетдинова? Это хороший игрок. Ничего особенного не надо говорить, просто все по-другому после сборов. Но мы только в начале пути. Мы ничего не выиграли и еще ничего не сделали. Эйфории места нет. Просто молодцы, двигаемся дальше, следующая игра, шаг за шагом».

После зимней паузы «Локомотив» обыграл «Тамбов» в 1/8 финала Кубка России, а затем одержал три победы подряд в чемпионате. В данный момент команда Николича занимает четвертое месо, набрав 37 очков и опережая по дополнительным показателям «Сочи» и «Рубин».