Франсуа Камано: Надеюсь, что дубль в ворота «Сочи» поможет мне раскрепоститься

Фланговый нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прокомментировал победу своей команды над «Сочи» (3:1) в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-лиги.

Отметим, что сегодняшней встрече 24-летний гвинеец отличился двумя забитыми мячами. Тем самым, форвард принес железнодорожникам третью победу кряду в чемпионате.

– Хочу поблагодарить команду, своих партнеров. У нас коллективная победа. Мы хорошо подготовились, усердно работали на сборах, поэтому у нас такая хорошая победная серия. Надо продолжать в том же духе. Очень рад, что продолжили нашу победную поступь. Также очень доволен, что удалось отличиться. Надеюсь, это поможет мне раскрепоститься, – сказал Камано в эфире телеканала «Матч Премьер».

В нынешнем сезоне на счету гвинейского форварда три гола и один ассист в 22 играх. «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре подопечные Марко Николича сыграют в гостях против «Уфы». Встреча состоится 18 марта.