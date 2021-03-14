«Вильярреал» одержал в примере первую победу с 8 января, одолев на выезде «Эйбар»

В 27-м туре чемпионата Испании «Эйбар» на своем поле уступил «Вильярреалу» с результатом 1:3.

Уже на первой минуте встречи счет открыл полузащитник гостей Мойсес Гомес, а на 34-й перевес «желтой субмарины» увеличил Карлос Бакка. В обоих этих эпизодах голевыми передачами отметился Жерар Морено.

На 42-й минуте вратарь «Вильярреала» Серхио Асенхо парировал пенальти, который исполнял Эстебан Бургос, но на 55-й «Эйбуру» все-таки удалось «размочить» счет – автором гола стал Серхио Энрич.

На 80-й гости остались вдесятером, поскольку полузащитник Этьен Капу получил прямую красную карточку за грубость, однако на 87-й Альфонсо Педраса забил третий гол «Вильярреала», обезопасив победу своей команды.

Команда Унаи Эмери выиграла в чемпионате впервые с 8 января, когда разгромила в гостях «Сельту» со счетом 4:0. В восьми следующих турах «Вильярреал» пять раз сыграл вничью и потерпев три поражения.