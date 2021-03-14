Артета – о победе над «Тоттенхэмом»: Мы заслужили победу

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал исход матча очередного тура АПЛ.

— Невероятно то, как мы сыграли сегодня после всего двух дней после предыдущего матча в Лиге Европы. Это было невероятно. Мы проигрывали со счетом 1:0, несмотря на наше превосходство на поле. Это было худшим сценарием в матче с такой командой, как «Тоттенхэм». Но мы продолжали играть в свой футбол и заслужили победу,— передает слова испанского специалиста BBC.

Добавим, что «канониры» занимают 10-е место в таблице с 41 очком. 21 марта «пушкари» проведут еще одно лондонское дерби с «Вест Хэмом» на поле «молотобойцев».