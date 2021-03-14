Иван Миладинович: Если бы игроки «Сочи» реализовали свои моменты, то счет мог бы быть другим

Центральный защитник «Сочи» Иван Миладинович оценил поражение своей команды от «Локомотива» (1:3) в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги.

Напомним, что в составе железнодорожников дублем отметился форвард Франсуа Камано (42-я и 56-я минуты). Еще один гол забил Федор Смолов (89). У сочинцев результативный удар на счету Артура Юсупова (58).

– Почему пропустили сразу три гола? Можно сказать, что у «Локо» есть много мастерства и качества, это помогло реализовать моменты. Мы старались играть по максимуму, во втором тайме больше атаковали, чем в первом. Если бы тоже реализовали моменты, то счет мог бы быть другим, – сказал Миладинович в послематчевом интервью.

В нынешнем сезоне 26-летний серб принял участие в 21 матче, забив один гол. Его команда занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 37 очков.

В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют дома против «Тамбова». Встреча состоится 19 марта в 19:00 мск.