Жозе Моуринью: Вопросы нужно задавать судьям, но они не дают послематчевых интервью

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в выездной встрече против «Арсенала» в 28-м туре чемпионата Англии.

«Мы играли очень плохо в первом тайме, и счет 1:1 не отражал произошедшего, – отметил Моруинью в послематчевом интервью для Sky Sports. – У нас все было ужасно, и мы плохо оборонялись. Не было ни интенсивности, ни прессинга, а некоторые важные игроки прятались.

Во втором тайме мы улучшили ситуацию, но вопросы нужно задавать не мне, а судьям. Вот только они не дают послематчевых интервью. Ни Майкл Оливер, ни ответственный за VAR Пол Тирни ничего не скажут».

В итоге «Тоттенхэм» уступил «Арсеналу» 1:2. Победный гол Александр Ляказетт забил с пенальти, который был назначен при помощи VAR.