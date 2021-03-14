Леандро Паредес: Люди критикуют, ничего не зная

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес отреагировал на слова тех, кто критиковал его трансфер в парижский клуб.

— Те, кто говорил о моем трансфере как о провальном, были несправедливы. Сегодня новый тренер дает мне много уверенности и свободы на поле. С ним я играю в свой футбол. В последнее время чувствую себя комфортно и даю команде больше. Период адаптации был непростым. Глядя со стороны, вы не могли себе и представить, насколько трудно влиться в готовую команду. Люди критикуют, ничего не зная,— передает слова 26-летнего футболиста Le Journal du Dimanche.

Добавим, что за два неполных сезона в Лиге 1 аргентинец провел 33 матча, в которых сделал две результативные передачи.