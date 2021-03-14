Александр Бубнов: «Рубин» – самая играющая команда в РПЛ на данный момент

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о победе «Рубина» над «Уфой» (3:0) в матче 22-го тура Российской Премьер-лиги.

Напомним, что подопечные Леонида Слуцкого одержали третью победу кряду в чемпионате. Ранее клуб из Башкортостана обыграл «Спартак» (2:0) и «Зенит» (2:1).

– Думаю, счет справедлив. «Рубин» здорово прессинговал, хорошо контролировал мяч, практически ничего не дал создать «Уфе». Отлично проявили себя лидеры. Гол Макарова – это просто супер, шикарный мяч! Этот гол позволил команде Слуцкого еще больше раскрепоститься. Рахимов пытался поменять игру своей команды, но сегодня казанцы просто выше классом. «Рубин» – самая играющая команда в лиге? Пожалуй, да, – приводит слова Бубнова портал Sportbox.

На данный момент казанский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. В следующем туре команда Слуцкого сыграет дома против «Химок». Встреча состоится 19 марта. Начало – в 19:00 мск.