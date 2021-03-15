«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Вест Хэм»

В 28-м туре чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле одержал победу над лондонским «Вест Хэмом» с результатом 1:0.

На 53-й минуте защитник гостей Крейг Доусон направил мяч в свои ворота после углового Бруну Фернандеша.

Манкунианцы занимают второе место в АПЛ, набрав 57 очков в 29 матчах. У лидера чемпионата «Манчестер Сити» 71 очко после 30 игр.

«Вест Хэм» находится на пятой строчке таблицы, имея 48 очков.

21 марта команда Дэвида Мойеса примет «Арсенал» в лондонском дерби. 3 апреля состоится матч «Манчестер Юнайтед» – «Брайтон».