«Милан» дома проиграл «Наполи» и теперь отстает от «Интера» на 9 очков в борьбе за титул

В 27-м туре чемпионата Италии «Милан» на своем поле проиграл «Наполи» с результатом 0:1.

На 49-й минуте мяч в ворота Джанлуиджи Доннаруммы переправил Маттео Политано после передачи Петра Зелиньски.

В компенсированное время на второй добавленной минуте (90+2) красно-черные остались вдесятером. Хорватский нападающий Анте Ребич получил прямую красную карточку, оскорбив арбитра Фабрицио Паскуа.

«Милан» занимает второе место, оставшись с 56 очками. У лидера чемпионата «Интера» – 65 очков.

«Наполи» с 50 очками после 26 встреч находится на пятой строчке таблицы, опережая «Рому» по дополнительным показателям. При этом римляне провели на одну игру больше.