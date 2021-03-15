«ПСЖ» на своем поле проиграл «Нанту». «Лилль» остался единоличным лидером лиги 1

В 29-м туре чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» на своем поле проиграл «Нанту» с результатом 1:2.

На 42-й минуте немецкий полузащитник парижан Юлиан Дракслер открыл счет, но после перерыва гости забили два мяча. На 59-й равновесие восстановил полузащитник «канареек) Рандаль Коло, а на 71-й после его передачи отличился нигерийский нападающий Мойзес Симон.

«ПСЖ» занимает второе место, имея 60 очков и по дополнительным показателям опережая «Лион». У лидера чемпионата «Лилля» – 63 очка. В воскресенье 14 марта команда Кристофа Гальтье на выезде сыграла вничью с «Монако» (0:0).

«Нант» находится в зоне вылета на 18-й строчке таблицы, набрав 27 очков.

21 марта состоятся матчи «Нант» – «Лорьян» и «Лион» – «ПСЖ».