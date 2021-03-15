«Порту» дома выиграл у «Пасуша»

В 23-м туре чемпионата Португалии «Порту» одержал победу над клубом «Пасуш де Феррейра» с результатом 2:0.

Оба мяча хозяева забили в концовке встречи с интервалом в минуту. На 77-й минуте отличился защитник Пепе, а на 78-й автором гола стал полузащитник Сержиу Оливейра.

«Порту» занимает второе место, набрав 51 очко. У лидера чемпионата «Спортинга» – 61.

«Пасуш де Феррейра» находится на пятой строчке таблицы, оставшись с 41 очком.

20 марта состоятся матчи «Пасуш де Феррейра» – «Морейренсе» и «Портимоненсе» – «Порту»