Пеле поздравил Криштиану Роналду с тем, что португалец превзошел его бомбардирское достижение

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле поздравил Криштиану Роналду с тем, что португальцу удалось превзойти его по количеству забитых мячей в официальных играх.

В активе легендарного бразильца 767 голов, а Криштиану Роналду теперь – 770. В воскресенье 14 марта 36-летний португалец отметился хет-триком в выездном матче «Ювентуса» против «Кальяри» в 27-м туре чемпионата Италии.

«Криштиану, жизнь – это одинокий полет, – написал Пеле в инстаграме. – У каждого свое собственное путешествие. И какой же путь у тебя! Я восхищаюсь тобой, очень люблю смотреть, как ты играешь, и это ни для кого не секрет. Поздравляю с покорением моего рекорда по количеству голов в официальных матчах. Единственное, о чем я жалею, это о том, что сегодня не могу тебя обнять. Но я с большой любовью оставляю эту фотографию здесь в твою честь, как символ дружбы, которая существует между нами уже много лет».

Стоит отметить, что по данным Федерации футбола Португалии Криштиану Роналду с 770 мячами занимает второе место в списке лидеров по количеству голов в официальных играх, поскольку бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио отличился 772 раза.