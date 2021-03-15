Стефано Пиоли: Футболисты «Милана» допустили слишком много ошибок, не испытывая серьезного давления

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил игру своей команды в проигранном матче против «Наполи» в 27-м туре чемпионата Италии (0:1).

«Наша команда была способна добиться нужного результата, – цитирует Пиоли Football Italia. – Нам противостоял сильный соперник. Первый тайм получился сложным. Вдобавок мы допустили слишком много ошибок, не испытывая серьезного давления.

В ситуации с пропущенным голом мы потеряли мяч и не смогли быстро вернуться в оборону, чтобы занять нужные позиции. Мы упустили возможность завершить неделю победой, но чтобы обыграть «Наполи» нужно показать нечто большее, чем просто хорошую игру.

«Интер» пользуется ситуаций и почти не теряет очков после своего вылета из Лиги чемпионов, ведь у них есть возможность сосредоточенно готовиться к каждой конкретной игре чемпионата».

После поражения от команды Дженнаро Гаттузо «Милан» уже на девять очков отстает от «Интера» в борьбе за чемпионство.