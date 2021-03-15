Оле-Гуннар Сульшер: «Манчестер Юнайтед» нравится усложнять себе жизнь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в домашней игре против «Вест Хэма» (1:0).

«Вест Хэм» всегда доставляет тебе трудности, чего мы и ждали, – отметил Сульшер в интервью для телерадиокомпании BBC. – Но нам могло бы быть гораздо комфортнее в концовке встречи, и у нас было несколько хороших возможностей обезопасить свою победу. Вот только нам нравится усложнять себе жизнь.

Легко можно было забить два или три мяча, но всегда чего-то не хватало – иногда хорошего последнего паса, иногда хорошего удара. В результате пришлось переживать за результат до самого конца».

Команда Сульшера идет на втором месте в АПЛ, набрав 57 очков в 29 матчах. У лидера чемпионата «Манчестер Сити» 71 очко после 30 игр.