СМИ: Роналду может покинуть «Ювентус» на бесплатной основе

«Ювентус» может разорвать трудовой контракт португальского форварда Криштиану Роналду, действующий до 30 июня 2022 года. Об этом сообщает AS.

Согласно источнику, туринский клуб испытывает финансовые трудности и не может платить игроку 31 млн евро в год. Отмечается, что чемпион Италии рассматривает вариант с уходом нападающего летом 2021 года.

Напомним, Роналду играет за «старую синьору» с 2018-го. В текущем сезоне он провел 33 матча, забил 30 голов и отдал четыре голевых паса.