ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Турция - Суперлига 19:00 Касымпаша 0 Коньяспор 0 П1 2.32 Х 3.20 П2 3.30
Германия - Бундеслига 21:00 С.Оливер Баске 0 Меди Байройт 0
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Санкт-Паули 0 Падерборн 07 0 П1 2.55 Х 3.30 П2 2.85
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.57 Х 4.70 П2 4.90
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Уэска 0 П1 1.19 Х 7.70 П2 15.0
Италия - Серия B 23:00 Пиза 0 СПАЛ 0 П1 2.75 Х 3.10 П2 2.75
Англия - Премьер-лига 23:00 Вулверхэмптон 0 Ливерпуль 0 П1 5.20 Х 3.90 П2 1.70
Португалия - Примейра 23:15 Фамаликан 0 Брага 0 П1 5.30 Х 4.50 П2 1.60
15 марта 07:25
автор: Артур Гичунцев

Форвард «Ростова» Обухов пойман на применении допинга

29-летний нападающий – воспитанник «Спартака».

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на письмо ФИФА к руководству РФС, форвард «Ростова» Владимир Обухов сдал положительный допинг-тест в 2013 году.

По данным источника, это случилось в расположении молодёжной сборной России. В его крови обнаружили следы запрещённого вещества – метандиенона, однако, пометили пробу как отрицательную.

Напомним, Обухов выступает за «Ростов» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей и отдал один голевой пас. Также футболист играл за «Кубань», столичное «Торпедо» и «Тамбов».

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Эдвардс мог заслужить титульный шанс, но тычок сопернику в глаз перечеркнул все его планыНикита Кучеров вернулся к тренировкам после тяжёлой травмы"Флорида" победила "Чикаго", Бобровский отразил 30 бросковСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинахЛыжница назвала россиян тупыми и сравнила Большунова с обезьянойПутин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке
Эта девушка вдохновляет короля лыж Большунова. Ставка на красоту #21
Очередной героиней нашей рубрики стала Анна Жеребятьева - невеста российского лыжника Александра Большунова.
Нью-Йорку дали Хлебушка и зрелищ. Панарин бьет «медведей», а не девушек (видео)
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметил свое возвращение на лед после скандала голевой передачей в победном матче с "Бостоном" (4:0).
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Дайте богу из России пожизненный контракт прямо сейчас!» Америка сходит с ума по Капризову
Первый хет-трик форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова в НХЛ произвел фурор за океаном. Болельщики в соцсетях слились в общем экстазе. Эксперты славят россиянина на все лады.
Роднина рада, Валуев возмущен, Лещенко призывает схитрить. Мнения о запрете «Катюши»
CAS отказал России в просьбе использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах. Известные люди отреагировали на это по-разному.
«Сюрприз!» — вопил американский комментатор. Как Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ (видео)
Три шайбы Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной» (4:0) в памятном для российского хоккея матче НХЛ.
«Салават» — аутсайдер зеленого дерби, Хартли должно повезти и в КХЛ. Полуфиналы Востока
«Плеймейкер» представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции.
СКА завязнет в серии с «Динамо», ЦСКА ждут проблемы с «Локо». Полуфиналы Запада
"Плеймейкер" представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Западной конференции.
«Безвольного «Спартака», как в Кубке, не будет. «Динамо» проиграет 1:2». Прогноз Ловчева на дерби
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 22-го тура РПЛ «Динамо» — «Спартак», который состоится 13 марта.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Спартак в напряжении – Жиго, Тедеско, Джикия и другие неприятности

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика