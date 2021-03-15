Форвард «Ростова» Обухов пойман на применении допинга

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на письмо ФИФА к руководству РФС, форвард «Ростова» Владимир Обухов сдал положительный допинг-тест в 2013 году.

По данным источника, это случилось в расположении молодёжной сборной России. В его крови обнаружили следы запрещённого вещества – метандиенона, однако, пометили пробу как отрицательную.

Напомним, Обухов выступает за «Ростов» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей и отдал один голевой пас. Также футболист играл за «Кубань», столичное «Торпедо» и «Тамбов».