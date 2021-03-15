«Все может быть». Непомнящий допустил победу «Спартака» в чемпионате России

Известный российский специалист Валерий Непомнящий оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ по итогам текущего сезона.

«Спартак» уже включился в борьбу за первое место. Следующая игра у «Зенита» с обиженным, рассерженным ЦСКА. Он может взять и остановить питерцев. Все может быть. Теперь и «Спартак» претендует на чемпионство», – цитирует Непомнящего «Евро-Футбол».

Напомним, в данный момент красно-белые занимают второю строчку в таблице, уступая лидирующему «Зениту» четыре очка.