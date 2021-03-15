ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Турция - Суперлига 19:00 Касымпаша 0 Коньяспор 0 П1 2.03 Х 3.40 П2 3.80
Германия - Бундеслига 21:00 С.Оливер Баске 0 Меди Байройт 0
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Санкт-Паули 0 Падерборн 07 0 П1 2.50 Х 3.50 П2 2.80
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.57 Х 4.70 П2 4.90
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Уэска 0 П1 1.19 Х 8.10 П2 16.0
Италия - Серия B 23:00 Пиза 0 СПАЛ 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.65
Англия - Премьер-лига 23:00 Вулверхэмптон 0 Ливерпуль 0 П1 5.20 Х 3.90 П2 1.70
Португалия - Примейра 23:15 Фамаликан 0 Брага 0 П1 5.80 Х 4.40 П2 1.57
15 марта 10:02

Роман Павлюченко: Верю в «Ливерпуль». Не может все сломаться за пару месяцев

В данный момент «красные» занимают восьмое место в таблице АПЛ, набрав 43 очка.

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко считает, что «Ливерпуль» обыграет «Вулверхэмптон» в гостевом матче 29-го тура АПЛ.

«Думаю, что мерсисайдцы наконец-то прервут неудачную серию, пора бы уже это сделать, пусть и на чужом стадионе.

Потенциал у команды Юргена Клоппа огромный, не может же всё так сломаться за пару месяцев, так что я верю в «Ливерпуль», – цитирует Павлюченко портал «Всепроспорт».

Напомним, матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» состоится 15 марта и начнется в 23.00 мск.

источник: «ВсеПроСпорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Пеле поздравил Криштиану Роналду с новым рекордом по забитым мячамСтраны участники группового этапа ЕВРО 2020: Хорватия"Катюша" не прошла: что будет звучать на олимпиаде в Токио вместо гимна РоссииСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинахКлебо выступил с язвительным обращением к БольшуновуПутин отреагировал на инцидент с Большуновым на лыжной гонке
Орзул дала 5 верных прогнозов из 5 и снова победила Нагучева. Итоги 2-го раунда «Битвы полов»
Мария Орзул дала пять точных прогнозов на матчи футбольного уик-энда с общим коэффициентом 28,38! Телеведущая повела со счетом 2:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
«Кафельников — продажный, Промес — худший, «Катюша» — глупая затея». На грани фола #8
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск восьмой.
Эта девушка вдохновляет короля лыж Большунова. Ставка на красоту #21
Очередной героиней нашей рубрики стала Анна Жеребятьева - невеста российского лыжника Александра Большунова.
Нью-Йорку дали Хлебушка и зрелищ. Панарин бьет «медведей», а не девушек (видео)
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметил свое возвращение на лед после скандала голевой передачей в победном матче с "Бостоном" (4:0).
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
«Дайте богу из России пожизненный контракт прямо сейчас!» Америка сходит с ума по Капризову
Первый хет-трик форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова в НХЛ произвел фурор за океаном. Болельщики в соцсетях слились в общем экстазе. Эксперты славят россиянина на все лады.
Роднина рада, Валуев возмущен, Лещенко призывает схитрить. Мнения о запрете «Катюши»
CAS отказал России в просьбе использовать песню «Катюша» вместо гимна на Олимпиадах. Известные люди отреагировали на это по-разному.
«Сюрприз!» — вопил американский комментатор. Как Капризов сделал первый хет-трик в НХЛ (видео)
Три шайбы Кирилла Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Аризоной» (4:0) в памятном для российского хоккея матче НХЛ.
«Салават» — аутсайдер зеленого дерби, Хартли должно повезти и в КХЛ. Полуфиналы Востока
«Плеймейкер» представляет расклад на второй раунд Кубка Гагарина в Восточной конференции.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Иван Скобрев - допинг, Овечкин, самоизоляция, Еременко и тренировочный процесс. Откровенный разговор

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика