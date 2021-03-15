Роман Павлюченко: Верю в «Ливерпуль». Не может все сломаться за пару месяцев

Экс-форвард «Тоттенхэма» Роман Павлюченко считает, что «Ливерпуль» обыграет «Вулверхэмптон» в гостевом матче 29-го тура АПЛ.

«Думаю, что мерсисайдцы наконец-то прервут неудачную серию, пора бы уже это сделать, пусть и на чужом стадионе.

Потенциал у команды Юргена Клоппа огромный, не может же всё так сломаться за пару месяцев, так что я верю в «Ливерпуль», – цитирует Павлюченко портал «Всепроспорт».

Напомним, матч «Вулверхэмптон» – «Ливерпуль» состоится 15 марта и начнется в 23.00 мск.