Стал известен состав сборной России на молодежный чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной России огласил список игроков, вызванных для подготовки к молодежному чемпионату Европы.
Вратари: Александр Максименко («Спартак»), Денис Адамов («Сочи»), Иван Ломаев («Крылья Советов»)
Защитники: Игорь Дивеев, Наир Тикнизян (оба – ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Никита Калугин («Нефтехимик»), Павел Маслов («Спартак»), Артём Голубев (УФА), Данил Круговой («Зенит»)
Полузащитники: Даниил Лесовой, Арсен Захарян (оба – «Динамо»), Даниил Уткин, Магомед Шапи-Сулейманов (оба – «Краснодар»), Иван Обляков, Константин Кучаев (оба – ЦСКА), Александр Ломовицкий («Арсенал», Тула), Наиль Умяров («Спартак»), Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов («Локомотив»)
Нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Денис Макаров («Рубин»).