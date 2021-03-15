Агент Обухова – о проваленном допинг-тесте: Что я могу комментировать? Владимир был в курсе

Сергей Пушкин, агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова, подтвердил информацию о проваленном допинг-тесте в 2013 году.

«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в сеть попало. Письмо от ФИФА – вопрос к ФИФА. О письме я узнал относительно недавно. Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами всё видите», – приводит слова Пушкина Metaratings.

Напомним, Обухов выступает за «Ростов» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей и отдал один голевой пас. Также футболист играл за «Кубань», столичное «Торпедо» и «Тамбов».