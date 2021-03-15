Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова: Процесс банкротства запущен

Руководитель «Тамбова» Ольга Коновалова дала комментарий после появления информации, что чиновники Тамбовской области отказались давать финансирование на развитие футбола в регионе.

«Я понятия не имею о письме Александра Никитина Александру Дюкову. К сожалению, я их не читаю, до меня их не доносят. Наверное, это правда, раз губернатор пишет, это же не может быть неправдой. Я не знаю бюджет области, у меня нет информация насчет запаса бюджета, из которого могут выделить средства для развития футбола в регионе.

Поэтому ничего хорошего не могу сказать. Радужного мало в этой ситуации. Процесс банкротства у нас запущен!», - приводит слова Коноваловой Sport24.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ «Тамбов» после 22 туров расположился на последней строчке таблицы, набрав 13 очков.