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15 марта 12:41
автор: Степан Шереметьев

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова: Процесс банкротства запущен

Ранее сообщалось, что власти Тамбовской области отказались выполнять обязательства перед РФС и финансировать развитие футбола в регионе.

Руководитель «Тамбова» Ольга Коновалова дала комментарий после появления информации, что чиновники Тамбовской области отказались давать финансирование на развитие футбола в регионе.

«Я понятия не имею о письме Александра Никитина Александру Дюкову. К сожалению, я их не читаю, до меня их не доносят. Наверное, это правда, раз губернатор пишет, это же не может быть неправдой. Я не знаю бюджет области, у меня нет информация насчет запаса бюджета, из которого могут выделить средства для развития футбола в регионе.

Поэтому ничего хорошего не могу сказать. Радужного мало в этой ситуации. Процесс банкротства у нас запущен!», - приводит слова Коноваловой Sport24.ru.

В нынешнем сезоне РПЛ «Тамбов» после 22 туров расположился на последней строчке таблицы, набрав 13 очков.

источник: Sport24.ru
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