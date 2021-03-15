Бывший врач «Торпедо»: Обухов звонит и обвиняет меня – это просто попытки найти крайнего

Экс-врач «Торпедо» Владимир Аловский, работавший в команде в 2013 году, дал комментарий после появившейся информации, что форвард Владимир Обухов сдал положительный тест на допинг в 2013 году.

«Откровенно пытаются все свалить на меня. Обухов звонит мне, обвиняет меня, что это я виноват. Я помню Князева, Обухова, но мы ничего в их отношении не делали, как и в отношении других. Ни врачи, ни другие люди из «Торпедо» не виноваты в случившемся. Это просто попытки найти крайнего», - приводит слова Аловского «Чемпионат».

Напомним, что российский нападающий выступает за «Ростов» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей и отдал один голевой пас. Также футболист играл за «Кубань», столичное «Торпедо» и «Тамбов».