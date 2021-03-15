Игорь Денисов: Я ненавижу «Спартак», но готов был перейти к ним, чтобы обыграть «Зенит»

Бывший капитан сборной России Игорь Денисов рассказал о несостоявшемся переходе в московский «Спартак».

«Во время ссоры с «Зенитом» мне звонил Валера Карпин. Я ему тогда ответил: «Честно скажу, я ненавижу ваш «Спартак». Просто ненавижу». У меня ведь и с Карпиным тогда была проблема. Но я сказал, что готов перейти в «Спартак» для того, чтобы обыграть «Зенит». Это были мои слова. Я сказал, что сделаю все, чтобы обыграть «Зенит». То ли я себя до такой ручки довел, то ли «Зенит». Переход должен был состояться.

В итоге меня туда не пустили. Видимо, когда это дошло до верхушки «Зенита», меня вернули обратно в команду. И дальше уже не хотелось», - приводит слова Денисова «СЭ».

Отметим, что экс-футболист является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.