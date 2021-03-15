Владимир Обухов: Новость из ФИФА стала для меня большим шоком

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов дал комментарий после появившейся информации об обвинениях в нарушении антидопинговых правил.

«Я получил уведомление из ФИФА по поводу моей допинг-пробы, взятой в марте 2013 года. В письме говорится, что моя проба дала положительный результат, но якобы была уничтожена в Московской антидопинговой лаборатории.

Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции. Всю свою карьеру я внимательно относился к лекарствам, которые я употребляю. Но, к сожалению, далеко не всегда у спортсмена есть возможность проверить то, что ему дает доктор», - приводит слова Обухова «Чемпионат».

Напомним, что российский нападающий выступает за «Ростов» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей и отдал один голевой пас. Также футболист играл за «Кубань», столичное «Торпедо» и «Тамбов».