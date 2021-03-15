Гендиректор «Торпедо» Маслов: Проводить расследование и увольнять врача мы не собираемся

Руководитель московского «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал информацию о положительных допинг-пробах форварда Владимира Обухова и высказался об выдвинутых футболистом обвинениях к врачу клуба Владимиру Аловскому.

«Обухов его во всем обвиняет? Наверное, испугался человек, начинает оправдываться и глупости говорить. Я со своей стороны, пока не будет официальных бумаг, никаких расследований проводить не собираюсь. А тем более увольнять. Захотят ФИФА или УЕФА чего-то — предоставим, хотя я не знаю, чего можно хотеть от нас», - приводит слова Маслова «Чемпионат».

Сообщалось, что Обухов сдал положительную пробу на допинг, когда находился в расположении молодежной сборной России в 2013 году. Футболисту грозит два года дисквалификации.

Напомним, что российский нападающий выступает за «Ростов» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей и отдал один голевой пас. Также футболист играл за «Кубань», столичное «Торпедо» и «Тамбов».