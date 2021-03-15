«Ростов» принял решение не бойкотировать матч с «Ротором»

«Ростов» отправится на выездную игру 23-го тура РПЛ с «Ротором», сообщает Sport24.ru.

Напомним, что ростовский клуб после матча с «Химками» обратился в судейский комитет РФС. «Ростов» считал, что судья встречи Сергей Лапочкин принял три неверных решения, повлиявших на итог игры.

В нынешнем сезоне чемпионата России ростовчане после 22 матчей расположились на девятом месте, набрав 34 очка.

«Ротор» находится на 13-й строчке - 18 баллов.

Матч «Ротор» - «Ростов» состоится 17 марта в Волгограде, начало встречи - в 18:00 (мск).