«Выводы о виновности футболистов делать преждевременно». Главный врач сборной России Безуглов

Председатель медицинского комитета РФС Эдуард Безуглов дал комментарий после появившейся информации, что трех футболистов подозревают в сдаче положительных допинг-проб.

«Несмотря на то, что речь идет о 2013 годе, в РФС озабочены сложившейся ситуацией и примут все необходимые меры в рамках устоявшейся в российском футболе политики нулевой толерантности к любым формам нарушения антидопинговых правил.

В то же время уверен, что выводы о виновности футболистов делать абсолютно преждевременно и союз окажет спортсменам всю необходимую помощь юридического и организационного порядка», - приводит слова Безуглова «Матч-ТВ».

Сообщалось, что Обухов сдал положительный тест на допинг, когда находился в расположении молодежной сборной России в 2013 году. Футболисту грозит два года дисквалификации.

Напомним, что российский нападающий выступает за «Ростов» с осени 2020 года. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей и отдал один голевой пас. Также футболист играл за «Кубань», столичное «Торпедо» и «Тамбов».