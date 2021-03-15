Леонид Слуцкий - о вызове двух игроков «Рубина» в сборную России: Безумно приятно

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий прокомментировал вызов в сборную России двух его подопечных 32-летнего голкипера Юрия Дюпина и 25-летнего защитника Илью Самошникова.

«Безумно приятно, когда игроки из твоей команды получают первый в своей карьере вызов в сборную.

Для Юрия Дюпина он особенно важен, все-таки он уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте. Он упорно работает на тренировках, доказывает свой уровень в официальных матчах, поэтому он этот вызов получил абсолютно заслуженно.

Илья Самошников — это вообще одно из открытий текущего сезона, он постоянно прогрессирует», - приводит слова Слуцкого ТАСС.

Отметим, что Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года, Самошников пополнил казанский клуб в январе 2020 года.