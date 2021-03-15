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15 марта 15:18
автор: Степан Шереметьев

Илья Самошников - о вызове в сборную России: Мечта сбылась. Это большая честь и гордость

Защитник «Рубина» впервые был приглашен в национальную сборную.

Футболист «Рубина» Илья Самошников дал комментарий после дебютного вызова в сборную России.

«Конечно, я очень рад вызову в сборную России. Для меня это большая честь и гордость. Со своей стороны я сделаю все, чтобы оправдать доверие тренерского штаба сборной России. Благодарю их за такой шанс, можно сказать, что мечта сбылась. Хочу также сказать большое спасибо за веру в меня футбольному клубу «Рубин», тренерскому штабу во главе с Леонидом Слуцким», - приводит слова Самошникова Sport24.ru.

Отметим, что российский защитник пополнил казанский клуб в январе 2020 года.

Напомним, что команда Станислава Черчесова проведет игры против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).

источник: Sport24.ru
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