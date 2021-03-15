Дмитрий Губерниев - о приглашении Дзюбы в сборную России: Принесет необходимое игровое возбуждение

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал возвращение в состав сборной России нападающего Артема Дзюбы.

«Я был горячим противником, что его не вызывали и что он после всей этой истории не играл. Команда без него начала рассыпаться. Мы помним матч с Сербией.

Дзюба не просто твердый член основного состава, он — настоящий мощный капитан. С Дзюбой команда будет совсем другая. Он и в раздевалке, и на поле принесет необходимое игровое возбуждение, силу, страсть и мастерство», - приводит слова Губерниева «Матч-ТВ».

Напомним, что команда Станислава Черчесова в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2022 проведет игры против сборных Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).