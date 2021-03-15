Игорь Денисов: Три года назад я отказался от алкоголя, и у меня никого из друзей не осталось

Экс-капитан сборной России Игорь Денисов рассказал об отказе от спиртных напитков и потере друзей.

«Что касается друзей, то это очень сложная и больная тема. Скажу так: где-то три года назад я отказался от алкоголя, и за это время у меня никого из друзей не осталось. Это парадоксально, но факт.

Может, это показаться смешно, но мой лучший друг на данный момент — это моя жена. А в Петербурге меня больше никто не ждет», - приводит слова Денисова «СЭ».

Отметим, что бывший футболист является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, победителем Кубка и Суперкубка УЕФА.