Дмитрий Хомуха - о составе молодежной сборной России: На данный момент - оптимальный выбор

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха дал комментарий после объявления состава национальной команды на Евро-2021.

«Никто, кроме тренеров молодежной сборной, не знает лучше текущего положения футболистов, они все время в контакте с клубными тренерами, с медицинским персоналом. На сегодняшний день - состав оптимальный», - приводит слова Хомухи «СЭ».

Напомним, что российский специалист руководил молодежной командой с 2015 по 2016 год.

Отметим, что соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании.

Встречи пройдут 25, 28 и 31 марта.