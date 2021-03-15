Михаил Галактионов - о Захаряне: Это качественный футболист, заслуживающий вызова в молодежку

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал вызов в национальную команду Арсена Захаряна.

«Это качественный футболист, который на протяжении всех сборов «Динамо», куда мы приезжали с штабом, хорошо выглядел. Сейчас у него есть игровая практика, все игры в основном составе, поэтому заслужил вызов в молодежку — вне зависимости от того, сколько ему лет. Не смотрим на имена, смотрим на уровень и качество игры», - приводит слова Галактионова «Матч-ТВ».

В нынешнем сезоне Захарян провел за динамовцев пять игр, отличившись одним голом и одной голевой передачей.

Напомним, что групповой этап чемпионата Европы пройдет с 23 по 31 марта в Венгрии (Дьер и Сомбатхей).

Соперниками команды Галактионова станут сборные Исландии (25 марта), Франции (28) и Дании (31).