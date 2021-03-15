Борис Игнатьев: В «Рубине» Самошников демонстрирует хорошие игровые качества

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о дебютном вызове в национальную команду левого защитника «Рубина» Ильи Самошникова.

– Илья – совершенно новый для нас футболист. В «Рубине» он показал хорошие игровые качества. В первую очередь – скорость. Тем более на левом фланге у нас играть возрастной Юрий Жирков. Нужно посматривать на ротацию на этой позиции, – приводит слова Игнатьева «МК-Спорт».

23-летний Самошников выступает за «Рубин» с января прошлого года, перейдя из московского «Торпедо». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах, забил два гола и отдал один ассист.

В рамках трех стартовых матчей отборочного цикла к ЧМ-2022 сборная России сыграет против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта).