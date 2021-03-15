Хави: Лапорта может решить проблемы «Барселоны»

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави дал комментарий после победы Жоана Лапорты на выборах президента каталонского клуба.

«Лапорта - мой друг. Мы давно знакомы и я его хорошо знаю. Он являлся лучшим президентом, который был у меня в «Барселоне». Я уверен, что Лапорта способен наладить спортивную и финансовую составляющую клуба. У клуба много проблем, но он один из тех людей, которые могут решить их. Я желаю ему всего наилучшего», - приводит слова Хави Mundo Deportivo, ссылаясь на beIN Sports Arabia.

Испанский управляющий ранее руководил «Барселоной» с 2003 по 2010 год.

Хави является воспитанником каталонского клуба и выступал за основную команду в период 1998-2015 гг.