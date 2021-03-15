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15 марта 18:42
автор: Степан Шереметьев

Хосеп Гвардиола: Я не согласен с Зинченко, что мы можем выиграть четыре титула за сезон

Ранее украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заявил, что команде по силам одержать победы во всех турнирах.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Зинченко сказал, что мы можем выиграть все турниры за сезон? У меня больше опыта, поэтому я не согласен с ним. Зинченко в первую очередь нужно беспокоиться о ближайшем матче и выходе в следующую стадию турнира. До этого нам не удавалось выиграть четыре титула, и я думаю, что этого не случится и в этом году. Единственная наша цель - пройти в четвертьфинал.», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Сити» одержали выездную победу над «Боруссией» со счетом 2:0.

Ответная игра пройдет 16 марта в 22:45 по московскому времени.

источник: UEFA (УЕФА)
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