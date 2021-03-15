Хосеп Гвардиола: Я не согласен с Зинченко, что мы можем выиграть четыре титула за сезон

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Зинченко сказал, что мы можем выиграть все турниры за сезон? У меня больше опыта, поэтому я не согласен с ним. Зинченко в первую очередь нужно беспокоиться о ближайшем матче и выходе в следующую стадию турнира. До этого нам не удавалось выиграть четыре титула, и я думаю, что этого не случится и в этом году. Единственная наша цель - пройти в четвертьфинал.», - приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче «Сити» одержали выездную победу над «Боруссией» со счетом 2:0.

Ответная игра пройдет 16 марта в 22:45 по московскому времени.