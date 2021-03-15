Стал известен состав сборной Испании на три ближайших матча отборочного этапа ЧМ-2022

Пресс-служба Федерации футбола Испании опубликовала заявку национальной команды на мартовские матчи отборочного этапа к чемпионату мира 2022 года.

Отметим, что дебютные вызовы в сборную получили четыре игрока – это голкипер «Брайтона» Роберт Санчес, правый защитник лиссабонского «Спортинга» Педро Порро, атакующий полузащитник «Барселоны» Педри и нападающий «Эйбара» Брайан Хиль.

В квалификации к мировому первенству подопечные Луиса Энрике стартуют с домашней встречи с Грецией (25 марта). Спустя три дня испанцы отправятся в гости к Грузии. Затем состоится встреча в Испании против Косово (31 марта).

Вратари: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Роберт Санчес («Брайтон»), Унаи Симон («Атлетик»);

Защитники: Педро Порро («Спортинг»), Эрик Гарсия («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Диего Льоренте («Лидс»), Иньиго Мартинес («Атлетик»), Жорди Альба («Барселона»), Хосе Луис Гайя («Валенсия»).