Коман приехал на тренировку «Баварии», находясь за рулем Mercedes и теперь заплатит штраф

Полузащитник «Баварии» Кинсли Коман будет оштрафован клубом за то, что приехал на тренировку команды на своем личном автомобиле Mercedes AMG, сообщает Bild.

Охрана не впустила футболиста на подземную стоянку, так как игроки должны передвигаться исключительно на спонсорских машинах Audi. Коману пришлось припарковать автомобиль за пределами базы, теперь игроку грозит штраф 50 тысяч евро.

Напомним, что данное правило было введено в январе 2020 года.

Действующее соглашение Комана с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне француз провел за немецкий клуб 20 матчей, отличившись тремя мячами и девятью голевыми передачами.