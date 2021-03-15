ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАБиатлонФигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Турция - Суперлига 2-й тайм, 70' Касымпаша 0 Коньяспор 0 П1 3.10 Х 1.81 П2 5.70
Германия - Бундеслига 21:00 С.Оливер Баске 0 Меди Байройт 0
Германия - Вторая Бундеслига 22:30 Санкт-Паули 0 Падерборн 07 0 П1 2.50 Х 3.50 П2 2.80
НХЛ - регулярный чемпионат 23:00 Тампа-Бэй Лайт 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.50 Х 4.70 П2 5.80
Испания - Примера 23:00 Барселона 0 Уэска 0 П1 1.18 Х 8.50 П2 16.5
Италия - Серия B 23:00 Пиза 0 СПАЛ 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.50
Англия - Премьер-лига 23:00 Вулверхэмптон 0 Ливерпуль 0 П1 5.70 Х 3.90 П2 1.68
Португалия - Примейра 23:15 Фамаликан 0 Брага 0 П1 6.30 Х 4.50 П2 1.53
15 марта 19:25
автор: Степан Шереметьев

Коман приехал на тренировку «Баварии», находясь за рулем Mercedes и теперь заплатит штраф

Футболистам мюнхенского клуба разрешено пользоваться только автомобилями, представленными спонсором – Audi и VW Group.

Полузащитник «Баварии» Кинсли Коман будет оштрафован клубом за то, что приехал на тренировку команды на своем личном автомобиле Mercedes AMG, сообщает Bild.

Охрана не впустила футболиста на подземную стоянку, так как игроки должны передвигаться исключительно на спонсорских машинах Audi. Коману пришлось припарковать автомобиль за пределами базы, теперь игроку грозит штраф 50 тысяч евро.

Напомним, что данное правило было введено в январе 2020 года.

Действующее соглашение Комана с «Баварией» рассчитано до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне француз провел за немецкий клуб 20 матчей, отличившись тремя мячами и девятью голевыми передачами.

источник: Bild
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Полузащитник "Локомотива" может перейти в "Вильярреал"В "Тамбове" сообщили о запуске процесса банкротства клубаФИФА подозревает российских футболистов в использовании допинга«Лучшее тело Земли»"Мой рост 203 сантиметра и я люблю секс": Элизабет КэмбиджСамая яркая спортсменка сняла тренировку в обтягивающих лосинах
Хоккеисту «Динамо» светит уголовка. Может сесть из-за суммы, которую зарабатывает за три дня
29-летний защитник московского «Динамо» Андрей Сергеев, недавно сделавший хет-трик в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Северстали», не может спать спокойно.
«Дзюбу вызвали по инерции. Играть должен Соболев». Пономарев — о выборе Черчесова
Ветеран ЦСКА, бронзовый призер ЧМ-1966 Владимир Пономарев прокомментировал "Плеймейкеру" заявку сборной на предстоящие в марте отборочные матчи ЧМ-2022.
Допинг-бомба под российский футбол. ФИФА выкатила «убедительные» доказательства
Под подозрением оказались пробы двух футболистов и одной футболистки из России, которые были взяты еще в 2013 году. Чем это может грозить.
Гол Соболева принес победу «Спартаку», а москвичу — 1,5 млн рублей с вложенных 3 тысяч
Орзул дала 5 верных прогнозов из 5 и снова победила Нагучева. Итоги 2-го раунда «Битвы полов»
Мария Орзул дала пять точных прогнозов на матчи футбольного уик-энда с общим коэффициентом 28,38! Телеведущая повела со счетом 2:0 в "Битве полов" против комментатора Романа Нагучева.
«Кафельников — продажный, Промес — худший, «Катюша» — глупая затея». На грани фола #8
"Плеймейкер" представляет обзор неосторожных и порой неприемлемых высказываний и поступков из мира спорта. Выпуск восьмой.
Эта девушка вдохновляет короля лыж Большунова. Ставка на красоту #21
Очередной героиней нашей рубрики стала Анна Жеребятьева - невеста российского лыжника Александра Большунова.
Нью-Йорку дали Хлебушка и зрелищ. Панарин бьет «медведей», а не девушек (видео)
Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин отметил свое возвращение на лед после скандала голевой передачей в победном матче с "Бостоном" (4:0).
«Георгич, лучше забей и расслабься». Вопрос Карпина о судьях взорвал соцсети
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на следующий после поражения в 22-м туре от "Химок" (0:1) задал риторический вопрос об отмененном голе форварда его команды Али Соу.
«Овечкин, Буре?.. Капризов выйдет на их уровень». Бадюков — о новой русской звезде НХЛ
Хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал «Плеймейкеру» первый хет-трик в НХЛ форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Встреча с главным редактором «Советского спорта»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика