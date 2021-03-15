«Краснодар» сделал бесплатным вход на матч болельщикам «Динамо»

Футбольный клуб «Краснодар» принял решение сделать бесплатным для болельщиков московского «Динамо» вход на матч 23-го тура чемпионата России.

«Вход на стадион «Краснодар» для болельщиков «Динамо» будет осуществляться по бесплатным пригласительным билетам, которые можно будет получить у входа № 1», – говорится в сообщении на сайте «Динамо».

Отметим, что московский клуб после 22 матчей в РПЛ расположился на седьмом месте, набрав 36 очков.

Краснодарцы занимают восьмую строчку - 34 балла.