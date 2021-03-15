Александр Маньяков: Иосифов отказался от нового контракта с «Локомотивом»

Футбольный агент Александр Маньяков дал комментарий о появившейся информации, что хавбек «Локомотива» Никита Иосифов переходит в испанский «Вильярреал».

«Иосифов отказался от нового контракта с «Локомотивом». Условия «Вильярреала» такие же или даже попроще. Никита уже играл за основу «Локо», был на хорошем счету. И сейчас он отказывается от нового контракта и меняет тепличные условия на европейскую лигу, где нужно заново все доказывать.

«Вильярреал» вряд ли следил за Иосифовым. Это скорее работа коллег, которая заслуживает уважения. Молодого российского футболиста-ноунейма (для Европы) они устроили в заметный европейский клуб», - написал Маньяков в своем телеграмм-канале.

Отметим, что россиянин присоединится к молодежной команде испанского клуба, но будет привлекаться к тренировкам с основным составом.

В нынешнем сезоне Иосифов выходил на поле за «Локомотив» в пяти матчах, результативными действиями не отметившись.