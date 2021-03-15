«Динамо» хочет выкупить Варелу

«Клуб предварительно обсуждает с представителями Варелы личные условия контракта. У «Динамо» есть право выкупа игрока за 1,5 млн евро, и бело-голубые намерены активировать эту опцию.

В услугах 27-летнего уругвайского защитника заинтересованы несколько российских клубов. В случае, если Варела не договорится с «Динамо», потенциальные претенденты готовы воспользоваться ситуацией, предложив за игрока примерно те же отступные», — сообщает Eurostavka.

Напомним, Варела выступает за бело-голубых с октября прошлого года на правах аренды.

В текущем сезоне уругваец провел в составе «Динамо» десять матчей.