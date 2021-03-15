Умер Юрий Шикунов

Юрий Шикунов выступал за «Торпедо» из Таганрога, «Ростсельмаш» и СКА (Ростов-на-Дону), с которым стал серебряным призером чемпионата СССР 1966 года. Футболист входил в сборную СССР, которая в 1964 году завоевала серебро на Чемпионате Европы, но на поле не появлялся, сообщает «МК».

Сын Юрия, Александр Шикунов, также бывший футболист, больше известен по работе функционером, в том числе, техническим директором московского «Спартака» в 2000-2004 годах.

«Советский спорт» выражает соболезнования родным и близким Юрия Ивановича.