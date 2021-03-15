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Германия - Вторая Бундеслига перерыв Санкт-Паули 0 Падерборн 07 1 П1 6.80 Х 4.10 П2 1.50
Англия - Премьер-лига 1-й тайм, 28' Вулверхэмптон 0 Ливерпуль 0 П1 5.00 Х 3.80 П2 1.70
Италия - Серия B 1-й тайм, 28' Пиза 0 СПАЛ 0 П1 3.50 Х 2.60 П2 2.75
Испания - Примера 1-й тайм, 27' Барселона 1 Уэска 0 П1 1.07 Х 13.0 П2 25.0
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Тампа-Бэй Лайт 0 Нэшвилл Предат 0 П1 1.52 Х 4.70 П2 4.80
Португалия - Примейра 1-й тайм, 13' Фамаликан 0 Брага 0 П1 5.30 Х 4.50 П2 1.60
15 марта 22:18
автор: Александр Шульгин

Руслан Нигматуллин - о решении Черчесова не вызывать Гилерме: Это нормальная ротация

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не вызывать на предстоящие отборочные матчи чеспионата мира 2022 года нынешнего вратаря «железнодорожников» Маринато Гилерме.

«Такие моменты бывают в карьере любого футболиста, когда ты в игровых качествах перестаешь устраивать руководство сборной. Поэтому теряешь место в основной обойме. Это нормальная ротация. К тому же конкуренты не спят. Дюпин своей яркой игрой давно заслужил внимание тренеров. Уверен, что за ним давно наблюдали. Сейчас подходящее время лично познакомиться. Плюс Дюпин моложе.

Гильерме с его статусом опытного вратаря сидеть на скамейке запасных — не совсем подходящее занятие. Сейчас он уверенно играет вместе с «Локомотивом». Думаю, что у него еще есть шансы вернуться в сборную России. Чего я ему и желаю. Но конкуренция в сборной серьезная», - приводит слова Нигматуллина «Спорт день за днем».

Напомним, ранее Станислав Черчесов огласил список игроков, вызванных в сборную России для подготовки к отборочным матча чемпионата мира 2022 года против Мальты, Словакии и Словении. В число голкиперов вошли динамовец Антон Шунин, Сослан Джанаев из «Сочи» и впервые в своей карьере Юрий Дюпин («Рубин»).

источник: «Спорт день за днем»
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