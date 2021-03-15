Руслан Нигматуллин - о решении Черчесова не вызывать Гилерме: Это нормальная ротация

«Такие моменты бывают в карьере любого футболиста, когда ты в игровых качествах перестаешь устраивать руководство сборной. Поэтому теряешь место в основной обойме. Это нормальная ротация. К тому же конкуренты не спят. Дюпин своей яркой игрой давно заслужил внимание тренеров. Уверен, что за ним давно наблюдали. Сейчас подходящее время лично познакомиться. Плюс Дюпин моложе.

Гильерме с его статусом опытного вратаря сидеть на скамейке запасных — не совсем подходящее занятие. Сейчас он уверенно играет вместе с «Локомотивом». Думаю, что у него еще есть шансы вернуться в сборную России. Чего я ему и желаю. Но конкуренция в сборной серьезная», - приводит слова Нигматуллина «Спорт день за днем».

Напомним, ранее Станислав Черчесов огласил список игроков, вызванных в сборную России для подготовки к отборочным матча чемпионата мира 2022 года против Мальты, Словакии и Словении. В число голкиперов вошли динамовец Антон Шунин, Сослан Джанаев из «Сочи» и впервые в своей карьере Юрий Дюпин («Рубин»).